Ефимов: Московские обрабатывающие производства увеличили свои инвестиции в 2,2 раза с 2018 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте ежегодных вложений обрабатывающих производств столицы в основной капитал.

«По итогам 2022 года инвестиции столичных обрабатывающих предприятий выросли в номинальном исчислении в 2,2 раза по сравнению с показателем 2018 года», - сообщил заммэра на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сумма этих вложений за прошлый год достигла 170,4 миллиарда рублей. В целом с 2018 года цифра перевалила за 600 миллиардов рублей. Напомним, в столице сейчас действует свыше 3,5 тысячи площадок.

«При этом ежегодно в Москве открываются несколько десятков крупных и средних производств, - уточнил Ефимов. - К ним относятся как совсем новые компании, так и расширяющие свои мощности заводы».

Росту инвестиций компаний способствуют развитые инструменты поддержки. Системных мер уже насчитывается более двадцати. К ним также добавляются и антикризисные.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, чаще всего предприятия города и инвесторы пользуются такой антикризисной мерой помощи бизнесу, как льготные инвестиционные кредиты.

«После компенсации производители могут рассчитывать на ставку три процента годовых, - рассказал глава ведомства. - Кредитные средства при этом можно направить на модернизацию промышленной инфраструктуры и закупку нового оборудования».

По его словам, достигнутый за счёт вложений мультипликационный эффект весьма значителен. Каждый инвестированный по программе рубль приносит до 55 рублей вложений предприятий в экономику Москвы.

Заявления от предприятий принимаются в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства: Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Подробности - на сайте Фонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.

Им также доступна помощь по различным вопросам в Центре поддержки промышленности. Сюда можно обратиться, например, за бесплатной консультацией по поводу мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования бизнеса, поиска альтернативных поставщиков, деловых контактов с органами власти и по другим темам. Центр работает в будни с 9.00 до 18.00. Вопросы здесь принимают по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.