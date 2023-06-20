Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в ночь на 21 июня в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха в Москве в самую короткую ночь в году (c 20 на 21 июня) опустится до +5 градусов. Потепление произойдет только с 22 июня, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до плюс 5 градусов, — написала метеоролог.

Такие температуры близки к рекордно низким для этих чисел июня, отметила Татьяна Позднякова. Аналогичная погода сохранится и в следующую ночь.

Потепления стоит ждать с первых дней астрономического лета, которое начинается 22 июня, подытожила синоптик.