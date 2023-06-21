Овчинский: Мост северного дублера Кутузовского проспекта оснастили ночной подсветкой

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На западе столицы продолжается создание по концессионному соглашению новой скоростной магистрали - Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Первым отрезком трассы, на котором завершатся все работы, станет мост через Москву-реку. Его сооружение уже вышло на финишную прямую. На 100 процентов готово полотно асфальтовой дороги. Хоть прямо сейчас по нем могут ехать машины. А ещё мост украсили архитектурно-художественной подсветкой. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на карнизе мостового пролета укрепили свыше 580 светильников, вытянув их в длинную световую линию.

«Ванты моста и внутреннюю дугу арки подсвечивают светодинамические прожекторы, - отметил глава ведомства. - Они расположены в специальных лотках между вант, направлены вниз и оснащены защитными козырьками, чтобы не ослеплять водителей».

Расположенный на высоте 1,3 тысячи метров и выше центр арки тоже оснастили прожекторами. Известно, что мост будет не единственным красиво подсвеченным сооружением Северного дублёра. К нему добавят три участка, которые тоже украсят светильниками. Это эстакада через Рублевское шоссе, путепровод через Минскую улицу и эстакада съезда с Кутузовского проспекта на дублер на пересечении с улицей Барклая.

Как пояснил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, на подсветка на Северном дублере запланирована двух видов. С помощью статического освещения выделят архитектуру моста или эстакады. Кроме того, добьются нужного уровня освещенности и контрастности.

«Динамическая подсветка – скорее праздничная, - уточнил представитель компании. - Специальное программное обеспечение позволяет разыгрывать любые сценарии, предоставляя практически неограниченное количество оттенков, переходов и режимов».

Напомним, Северный дублер Кутузовского проспекта является крупнейшей столичной концессией. Город заключил с инвестором соглашение на 40 лет. Согласно документу платную автомагистраль проложат от делового квартала «Москва-Сити» до МКАДа. Ее длина - свыше 20 километров, в том числе и со съездами. При этом десять километров составит основной маршрут трассы. Интеграцию дублера в городскую сеть дорог обеспечат новые развязки. В результате магистраль ускорит движение на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе. Плюс ко всему водителям станет удобнее ездить в районе «Сити» и в целом на западе столицы.