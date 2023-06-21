Лимитированные карты «Тройка» выпустили к открытию регулярного речного маршрута в Москве

Тираж проездных ограничен Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили лимитированные карты «Тройка», посвященные открытию первого регулярного речного маршрута. Тематические проездные можно приобрести на кассах Кольцевой линии метро. Тираж ограничен, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что в Москве водный транспорт стал доступнее. Так, 20 июня президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин запустили первые в мире электросуда. Они будут ходить круглый год. До 23 июня на речных трамвайчиках можно покататься бесплатно.

Оплатить поезд на электросудах можно билетом «Кошелек» карты «Тройка», «Единым», банковской картой или по биометрии.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин и Сергей Собянин запустили новый маршрут речных трамвайчиков. Электросуда будут курсировать по реке от Киевского вокзала до квартала «Сердце столицы» в районе Хорошёво-Мнёвники.