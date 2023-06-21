В ближайшие два года на Восточном вокзале появится второй терминал

Восточный вокзал Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Открывшийся в 2021 году Восточный вокзал Москвы улучшается для пассажиров. Подробностями предстоящих перемен поделился заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«До 2025 года планируется завершить строительство второго терминала Восточного вокзала», - отметил заммэра.

По его словам, новое сооружение соединят со станцией метро «Черкизовская». Благодаря этому путешественникам станет комфортнее. Кроме того, удобнее будет пересадка с одного вида транспорта на другой.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект предполагает создание транзитного перехода к метро «Черкизовская». С его помощью пассажиры, не заходя на вокзал и наземную часть, смогут добраться напрямую к станции подземки.

«Это решение было предусмотрено в проекте планировки территории и будет реализовано в рамках строительства второй очереди Восточного вокзала», — уточнила Княжевская.

Новый терминал, как рассказала глава ведомства, прежде всего будет полезен жителям соседней Амурской улицы. Специалисты Москомархитектуры подготовили необходимые документы для расположенных рядом с Восточным вокзалом районов. Ими была проработана его связка с городом и транспортно-пересадочным узлом (ТПУ). В скором времени привокзальные участки ждёт активное развитие, добавила Княжевская.

«Благодаря этому увеличится количество пассажиров, которые будут пользоваться вокзалом для транзита, - подчеркнула председатель Москомархитектуры. - Поэтому вторая очередь вокзала так важна для города».

Ещё один плюс - улучшение связки районов Богородское и Гольяново. Например, до «Черкизовской» можно будет добраться по улице, соединяющей Открытое шоссе и Окружной проезд.