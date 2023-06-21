Пожар в бытовках на северо-западе Москвы потушили

В Москве потушили пожар в бытовках на Митинской улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве потушили пожар в бытовках на Митинской улице. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Напомним, сообщение о возгорании нескольких бытовок поступило в экстренные службы 21 июня в 15:25. Через час – в 16:21 – огонь локализовали, а еще через 40 минут полностью потушили. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Сведения о пострадавших не поступали, никто за медицинской помощью не обращался.

Ранее KP.RU писал, что 20 июня в Волоколамске загорелся завод паллет на площади 6000 квадратных метров. Предварительно, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания. Никто не пострадал. Пожар потушили утром 21 июня. Обстоятельства случившегося выясняются.