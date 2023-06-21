Июль в Московском регионе будет теплее нормы

В Москве и Подмосковье июль ожидается теплее, чем обычно Фото: Андрей АБРАМОВ

Июль в Московском регионе будет теплее обычного – в начале и середине месяца возможна 30-градусная жара, сообщили ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Расчеты показывают, что в Москве и Подмосковье в целом месяц ожидается теплее, чем обычно, с небольшим дефицитом осадков», - уточнила она.

По словам синоптика, днем воздух будет прогреваться до 21-26 градусов тепла, ночью – от плюс 13 до плюс 18. При этом в начале и середине июля ожидается аномальная жара – до плюс 30 градусов.

Позднякова отметила, что в столичном регионе в июле будет преобладать солнечная антициклональная погода. Ожидается дефицит осадков, но в отдельные дни Москву будут накрывать летние ливни с грозами. Выпадет около 84 мм осадков.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о грозовых ливнях в выходные 24-25 июня.