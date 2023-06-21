В Москве раскрыли убийство женщины 20-летней давности

Обвиняемый зарезал женщину в Ивановском лесопарке Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве следователи раскрыли убийство 40-летней женщины, совершенное 20 лет назад, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2002 года в Ивановском лесопарке. Мужчина напал на незнакомку, избил и изнасиловал ее. Затем из мести за оказанное сопротивление, преступник нанес жертве несколько ранений, обокрал ее и сбежал. Женщина скончалась от полученных травм.

Долгие годы уголовное дело было не раскрыто. Следователям и криминалистам удалось установить личность подозреваемого по молекулярно-генетической экспертизе. Подозреваемого поймали – им оказался 58-летний рецидивист. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство девочки-подростка и покушение на ее изнасилование.

Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он не признал вину, от дачи показаний отказался. Проводятся следственные действия.

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