Овчинский: Московский разработчик создал систему анализа поведения покупателей в магазинах

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Этой разработкой столичной компании по производству электроники наверняка живо заинтересуются многие торговые центры Москвы. Неудивительно, поскольку созданная система умеет проводить анализ интереса и поведения покупателей. Для этого она использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Согласитесь, любопытная и полезная для любого сегмента ретейла информация. Кто же из продавцов откажется от возможности узнать, а чего собственно желает клиент. А тут электронный помощник подскажет владельцам магазина, например, какие из товаров покупатели выбирают за их внешний вид. Или научит грамотно раскладывать товар на прилавке. А ещё научит подстегивать интерес потребителя к определенным изделиям. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, создавшая новинку столичная компания «Гаоди» уже скоро приступит к ее испытаниям.

«В ближайшее время начнется ее тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах, - отметил глава ведомства. - В год компания планирует выпускать не менее тысячи таких систем».

«Умная» машина выглядит просто: специальный компьютер на базе процессора с нейронным ускорителем и камеры. О покупателях система может выяснить многое. К примеру, сколько им лет, мужчины это или женщины. И даже замечает, куда они смотрят в магазине, то есть по сути ИИ вычисляет возможные интересующие потребителей товары на полках. Новинку можно применять не только на крупных площадках ретейла, но и на малых, и средних. В том числе ее смогут использовать те, кто владеет собственными товарными полками в маркетах.

Как пояснил руководитель направления компьютерного зрения в компании Виктор Викулов, российский ретейл готов активно включать в свою работу разные ноу-хау вроде ИИ и компьютерного зрения.

«Наша задача – дать удобный аналитический инструмент для участников рынка, - добавил представитель разработчика. - Он позволит ускорить исследования клиентского интереса и оперативно реагировать на изменение спроса».

Напомним, при развитии своих производств в столице бизнес существенно увеличивает продажи продукции, расширяет список партнеров и получает выход на новые рынки сбыта. Для компаний города сегодня действуют свыше двух десятков системных мер поддержки, среди которых также субсидии и целевые займы. Помимо этого, им предлагаются и различные антикризисные инструменты.