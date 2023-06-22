В Москве мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство двух подростков

Мужчину признали виновным в покушении на убийство двух подростков Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве суд приговорил к 13 годам колонии 34-летнего Никиту Лебедева, обвиняемого в покушении на убийство двух девочек-подростков. Мужчина заставлял несовершеннолетних выполнять опасные трюки, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка СК РФ.

В 2020 году обвиняемый знакомился с подростками соцсетях, а затем просил их выполнять опасные трюки и записывать все на камеру. Например, мужчина уговаривал детей без страховки свешиваться головой и туловищем вниз из окон и крыш домов. По счастливой случайности никто из несовершеннолетних не погиб.

Столичные следователи пресекли преступную деятельность, злоумышленника задержали. Правоохранители провели допросы, осмотрели переписки мужчины с подростками, назначили необходимые экспертизы и получили доказательства, подтверждающие причастность Лебедева к преступлению. Мужчине назначили 13 лет колонии строго режима.

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