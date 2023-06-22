Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером в четверг

Пробки образуются из-за мелких ДТП и строительных работ Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве вечером 22 июня ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Дорожные заторы возникнут из-за погодных условий, мелких аварий и строительных работ. Так, например, из-за строительных работ движение будет ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Каширском шоссе – путепровод Москворечье, ТТК, Кутузовский тоннель – оба направления и других участках.

В час пик горожанам советуют отложить поездки на личном авто на более позднее время и воспользоваться общественным транспортом.

Ранее KP.RU писал, в Москве в четверг ожидается переменная облачность, небольшой дождь и до +26 градусов. Пасмурная погода сохранится в регионе и в пятницу – прогнозируется сильный дождь с грозой и порывистым ветром.