Доступ к «Троице» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократили на два часа

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В Москве в храме Христа Спасителя сократили доступ к «Троице» Андрея Рублева на два часа. Верующие смогут посмотреть на икону с 10:00 до 17:00, сообщили в телеграм-канале Московской епархии.

«С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться 10:00 до 17:00», - сказано в сообщении. Уточняется, что для обеспечения температурно-влажностного режима «Троицы» возможны технические перерывы до 60 минут.

Напомним, «Троица» Адрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя еще месяц – до 18 июля.

Ранее KP.RU писал, что икону «Святая Троица» Рублева установили в капсулу в храме Христа Спасителя. Ранее икона, датируемая первой третью XV века, находилась в Третьяковской галерее. В храме за ней также будут наблюдать специалисты столичного музея.