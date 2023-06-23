Подросток на скутере погиб после столкновения с мотоциклистом в Новой Москве Фото: прокуратура Москвы

В ДТП в Новой Москве погиб подросток. 22 июня 2023 года он на скутере с двумя друзьями, пересекал дорогу по пешеходному переходу на улице Дорожная. Водитель мотоцикла двигался по противоположной стороне улице и врезался в скутериста. Об этом сообщает Следственный комитет столицы.

Водителю мотоцикла понадобилась помощь медиков.

СКР организовал доследственную проверку по данному факту. Следователи устанавливают всю картину произошедшего.

В прокуратуре столицы добавили, что погибшим был 14-летний мальчик. Его ровесники, пассажиры скутера, пострадали. Одного из низ, а также водителя мотоцикла, 23-летнего молодого человека, госпитализировали.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии и ход проверки.

Известно, что ребята пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

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