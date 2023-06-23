Сергунина: Более тысячи переговоров провели в июне представители туротрасли Москвы и Китая

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Китай и Москва продолжают укреплять свое сотрудничество. Недавно столичные экперты побывали с бизнес-миссией в крупнейших мегаполисах Китая. К встречам присоединились 26 московских компаний и 200 местных туроператоров.

«Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тысячи переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Китайские путешественники довольно часто выбирают для своих поездок Москву. Только с января по март этого года в столице побывали более 25 тысяч человек из КНР. Это в пять раз больше, чем годом ранее. Чаще всего они наведывались в Москву для решения бизнес-вопросов - таких визитов было свыше 40 процентов.

Как правило, китайские гости планируют свои путешествия заранее. В этом им помогает сайт Discover Moscow, где разделы перевели на их родной язык. Сервис рассказывает о предстоящих выставках и других культурных событиях, кафе и ресторанах, местах для прогулок.

Согласно исследованию, пожилые люди стараются попасть в групповые туры, поскольку испытывают трудности в общении из-за плохого знания иностранных языков. А туристам в возрасте от 25 до 45 лет нравятся индивидуальные поездки. Обычно среди них много активных жителей больших городов, получивших высшее образование. По статистике, жить в Москве китайцы предпочитают в отелях категории «пять звезд». Им важно, чтобы в гостинице круглые сутки дежурил администратор, регистрация проходила без очередей и можно было без проблем набирать в личные термосы горячую питьевую воду. Ещё один важный нюанс - вся туристическая группа обязательно должна поселиться на одном этаже.

Со всеми возможностями для гостей города профессионалы туриндустрии Китая смогут в очередной раз познакомиться в августе. Для них будет организована специальная поездка, во время которой они увидят интересные места столицы, отели, поучаствуют в деловых встречах.