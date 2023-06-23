Ефимов: От самостроя в столице очистили около 8,5 миллиона квадратных метров городских территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Самострою в Москве не место. Городские власти планомерно наводят порядок в столичных районах с 2011 года. За это время специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили около 24 тысячи незаконных сооружений. Их общая площадь - свыше 11,5 миллиона квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, снесли уже более 17,6 тысячи таких строений.

«По результатам такой работы освобождено почти 8,5 миллиона квадратных метров территории, - отметил заммэра. - Ее приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства».

Например, в районе Чертаново Северное на Сумском проезде, владение 2Б появилось прогулочное пространство около фестивальной площадки «Московские сезоны». Прежде место было занято незаконным торговым центром. После его сноса здесь открылся павильон со свежими фермерскими продуктами. Во время благоустройства рядом с ним поставили скамейки, фонари, сделали дорожки, высадили деревья и разместили детскую игровую площадку.

Ещё несколько примеров привел начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. На северо-востоке столицы на улице Амундсена, дом 14А после сноса стихийного павильона с торговлей обустроили газон. А Таганском районе в центре города создали бесплатную автостоянку около жилых домов.

Инспекторы находят самострой, в том числе и на начальном этапе его появления, а также активно занимаются профилактикой. Они объясняют пользователям и собственникам недвижимости действующие в земельно-имущественной сфере законы, чтобы дело не доходило до нарушений. Такие разъяснения представители бизнеса получают в столице с 2019 года. Всего уже состоялось свыше 62 тысяч индивидуальных бесплатных консультаций, вебинаров, стратегических сессий и круглых столов. Если обсуждение затрагивает смежные вопросы, то к разговору приглашаются специалисты и эксперты профильных ведомств.