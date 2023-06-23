Владислав Овчинский: в Москве разработали новые технические решения в сфере водоснабжения

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московское предприятие анонсировало выпуск труб из полимеров, которые применяют для строительства инженерных сетей по федеральным программам. Речь о коммуникациях для водоснабжения и водоотведения.

— Столичные промышленные предприятия продолжают на фоне растущего интереса к локальной продукции расширять ассортимент и улучшать представленность своих товаров. Участие в крупных отраслевых мероприятиях – один из эффективных инструментов, способствующих увеличению пула клиентов и улучшению осведомленности о местных производителях. Например, с 20 по 22 июня «Группа ПОЛИПЛАСТИК» принимала участие в VII Всероссийском водном конгрессе VODEXPO 2023. На своем стенде компания представила образцы полимерной трубной продукции – как уже известные, так и новые технические решения для сферы водоснабжения, водоотведения и отопления, бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московский производитель первым в стране организовал выпуск труб из ПВХ-О (молекулярно ориентированного непластифицированного поливинилхлорида). Они отличаются рекордной прочностью: сломать во время укладки в траншеи такой материал практически невозможно. При этом подобные трубы обладают минимальной толщиной стенки, стойки к воздействию агрессивной среды и известны долговечностью — могут прослужить порядка ста лет.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В продуктовом портфеле предприятия также полимерные гнутые отводы. Их применяют при прокладке трубопровода: за счет конструкции получается придать плавный изгиб и отказаться от сварки.

Начальник управления Департамента развития «Группы ПОЛИПЛАСТИК» Алексей Головачев поделился, что московская фирма активный участник федеральных программ по созданию инженерной инфраструктуры: на Байкал, Волгу и в другие регионы поставлены десятки тысяч км полимерных труб. За прошлый год заказы на продукцию выросли почти на четверть (23,5%).

— Выводим на рынок революционные решения, такие как ПВХ-профиль для спирально-навивного восстановления трубопроводов и сверхпрочные трубы ПВХ-О, — добавил Алексей Головачев.

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