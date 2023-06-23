Ефимов: В Москве проведут торги на право КРТ участка на Волгоградском проспекте

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок от желающих поучаствовать в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) на юго-востоке города. Участок в 15,91 гектара находится на Волгоградском проспекте, владение 32. Инвестору, победившему на аукционе, предстоит построить на нем общественно-деловые и производственные здания. Место в Южнопортовом районе удачно расположено. Рядом сразу две станции метро - «Волгоградский проспект» и «Дубровка», а также станция МЦК «Угрешская».

«Инвестиции в проект оцениваются в 36 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект превысит 2,5 миллиарда рублей».

По его словам, благодаря КРТ участка в столице будет дополнительно создано более 6,5 тысячи рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что на площадке появятся свыше 260 тысяч квадратных метров различных деловых и промышленных строений. Кроме того, после завершения строительства все вокруг благоустроят и озеленят.

Известно, что торги стартуют с начальной цены в 424,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 8,48 миллиона рублей. За право реорганизовать участок могут побороться все, у кого возник интерес к этому проекту, при соответствии необходимым в таких случаях требованиям. К ним относятся и владельцы имущества, не достигшие взаимного согласия о дальнейшей судьбе этой земли.

Благодаря программе КРТ город получает современные комфортные кварталы на месте заброшек или неэффективно используемых площадок. Жителям тоже есть польза от реализации проектов - создание в разных районах столицы всего свыше 570 тысяч новых рабочих мест. Что касается вложений в рамках КРТ, то в целом они достигнут восьми триллионов рублей. Перезагрузкой территорий могут заняться их правообладатели, городские операторы или отобранные на торгах инвесторы.