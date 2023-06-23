Стоматолог Калинин объяснил, почему нельзя долго жить без удаленного зуба Фото: pixabay.com

При длительном отсутствии одного или нескольких зубов нарушается равномерное распределение жевательной нагрузки, предупредил стоматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Калинин. Это может привести к смещению других зубов, их наклону или выдвижению, а также в преждевременному истиранию эмали зубов, передает слова врача РИАМО.

И это не все риски, которые существуют. Может развиться патология прикуса, а оставшиеся зубы часто из-за отсутствия всего одного перегружаются. Есть вероятность и атрофии кости, исправлять которую придется имплантацией.

— Отсутствие зубов затрудняет полноценное пережевывание пищи, а это крайне негативно отражается на работе системы ЖКТ и может привести к возникновению гастрита, панкреатита и прочих заболеваний, — добавил стоматолог.

Появляются эстетические проблемы и изменяется дикция. Также возможно развитие дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В любом случае, лечение будет долгим, неприятным и дорогостоящим.

А стоматолог Валерия Козлова рассказала Life.ru, почему чаще всего «зубы мудрости» приходится удалять. За годы эволюции они утратили свою функцию и в основном не участвуют в жевании, поэтому их отсутствие никак не влияет на другие.