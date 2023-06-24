В Москве возможны задержки и отмены межрегиональных автобусов по южным направлениям Фото: Андрей ПЕТРОВ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил о возможных задержках и отменах межрегиональных автобусов из столицы по южным направлениям. Пассажиров просят уточнять информацию о рейсах.

— Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщили в официальном телеграм-канале Дептранса столицы.

Подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре «Автовокзалы Москвы», добавили в ведомстве. Для этого нужно позвонить по телефону: +7 (499) 940-08-43.

Напомним, что ранее Сергей Собянин объявил о введении режима контртеррористической операции в городе. В связи с этим в Москве отменили все запланированные массовые мероприятия. Как писал KP.RU, коммунальные службы при этом работают в полную силу. Движение в рамках столицы не затруднено.