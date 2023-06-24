Собянин: Массовые мероприятия в столице отменены из-за режима контртеррористической операции

Мэр города Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовые мероприятия в столице отменяются в связи с введением режима контртеррористической операции. Глава города написал об этом в своем Telegram-канале.

«В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены», - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также поблагодарил жителей города за понимание.

«Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», - отметил руководитель московского правительства.

Ранее Сергей Собянин сообщил об усилении в Москве мер безопасности. В частности, в столице был установлен дополнительный контроль на дорогах.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - рассказал Сергей Собянин.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) также распространил сообщение о введении в Москве и в Московской области режима контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

«В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», - говорится в официальном заявлении НАК.

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