Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2023 5:22

Два человека пострадали во время конфликта со стрельбой в Новой Москве

Инцидент произошел вечером 24 июня на Сиреневом бульваре в Троицке
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудники полиции устанавливают детали случившегося

Сотрудники полиции устанавливают детали случившегося

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве два человека получили ранения в ходе бытового конфликта со стрельбой. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии не уточняется, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ТАСС, инцидент произошел вечером 24 июня на Сиреневом бульваре в районе дома 7 в Троицке. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из участников начал стрелять. Предположительно, он использовал травматическое оружие. Пострадали два человека, сейчас они находятся в больнице.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, а также разыскивают стрелявшего.

Ранее KP.RU писал, что житель Люберец зарезал знакомого во время пьяной ссоры. На следующий день тело мужчины обнаружили его друзья. Возбуждено уголовное дело.