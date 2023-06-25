Овчинский: Для слушателей «Московской технической школы» разработаны восемь курсов по робототехнике и сенсорике

Теперь столичным инженерам доступно 14 программ по направлению «Робототехника и сенсорика». Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о разработке дополнительных обучающих программ для слушателей «Московской технической школы» («МТШ»). Они составлены совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА.

«Московская техническая школа» продолжает развивать образовательную базу и открыла восемь новых курсов по направлению «Робототехника и сенсорика», - отметил глава ведомства. - Теперь столичным инженерам доступно 14 программ по этому направлению».

По его словам, роботы все чаще применяются в промышленности. Умные машины обеспечивают автоматизацию большинства операционных процессов. При этом повышается производительность труда. А возможные последствия от человеческого фактора уменьшаются. Благодаря курсам больше становится специалистов, занятых разработкой автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управлениями ими. Обучение дает возможность создать российский рынок робототехники и сенсорики. Кроме того, в промышленности растет число работников высокой квалификации. Причем среди них немало и тех, кто не первый год трудится на предприятиях.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Один из курсов рассказывает о техническом зрении для промышленных роботов, методиках настройки и работы его промышленных систем. Он учит также интегрировать их в робототехнические комплексы, что позволяет распознавать, анализировать, локализовывать и захватывать детали в рабочей области промышленных манипуляторов.

Другой курс посвящен тому, как роботы взаимодействуют с подвижным конвейером. Есть еще обучающая программа для слушателей, желающих узнать о диагностике и сервисном обслуживании систем управления.

Кроме того, во время занятий на остальных курсах специалисты смогут научиться программированию роботов, работе с их интерфейсами, настройке систем и другим навыкам.

Записаться на курсы можно на официальном сайте «Московской технической школы».