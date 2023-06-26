«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за порывистого ветра

Порывы ветра будут достигать 15 м/c Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы будет достигать 15 метров в секунду, следует из данных прогнатической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 27 июня, а по области – с 12:00 28 июня до 00:00 28 июня. Кроме того, В Подмосковье до вечера среды сохранится «желтый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности. Местами в регионе установлен четвертый класс пожарной опасности.

«Ветер. Период предупреждения с 09 ч. 27 июня до 21 ч. 27 июня. Местами порывы до 15 м/с», - сказано в сообщении.

Во время непогоды пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а автономистов призывают соблюдать ПДД.

Ранее KP.RU писал, что в Московском регионе 26 июня вечером местами пройдут дожди. При этом в течение дня в столице и области будет сухо и до +27 градусов.