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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:39

СК начал проверку после наезда самокатчика на актрису «Ленкома» Митрошину в Москве

Девушку сбил несовершеннолетний самокатчик
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фото: пресс-служба театра

Фото: пресс-служба театра

В Следственном комитете организовали проверку по факту наезда самокатчика на актрису «Ленкома» Алену Митрошина. В результате ДТП девушка получила травмы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В СМИ сообщается, что 23 июня 2023 года на одной из московских улиц на девушку наехал несовершеннолетний, управлявший электросамокатом с нарушением правил», - уточнили в ведомстве. Глава СК Александра Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что подросток на самокате сбил актрису «Ленкома» Алену Митрошину. В пресс-службе театра рассказали, что у девушки в нескольких сломана челюсть и выбиты зубы, ей предстоит операция, а затем долгая реабилитация. Юноша на самокате сбил актрису, нарушив ПДД.