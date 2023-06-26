СК начал проверку после наезда самокатчика на актрису «Ленкома» Митрошину в Москве

Фото: пресс-служба театра

В Следственном комитете организовали проверку по факту наезда самокатчика на актрису «Ленкома» Алену Митрошина. В результате ДТП девушка получила травмы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В СМИ сообщается, что 23 июня 2023 года на одной из московских улиц на девушку наехал несовершеннолетний, управлявший электросамокатом с нарушением правил», - уточнили в ведомстве. Глава СК Александра Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что подросток на самокате сбил актрису «Ленкома» Алену Митрошину. В пресс-службе театра рассказали, что у девушки в нескольких сломана челюсть и выбиты зубы, ей предстоит операция, а затем долгая реабилитация. Юноша на самокате сбил актрису, нарушив ПДД.