Владислав Овчинский: компания из ОЭЗ «Технополис Москва» выходит на зарубежный рынок ветпрепаратов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Турция выдала аттестацию по стандарту GMP столичной компании «Ветбиохим». Ее производственные мощности базируются в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Документ открывает бизнесу новые возможности для развития экспортного потенциала, поскольку является сертификатом качества продукции.

— В 2022 году компания «Ветбиохим» завершила строительство нового завода на территории ОЭЗ «Технополис Москва», вложив в создание производства 1,6 миллиарда рублей. Это обеспечило создание более 100 новых рабочих мест. Сегодня на российский рынок от предприятия поступает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В прошлом году московский производитель зарегистрировал и начал выпускать четыре новые вакцины. В планах компании еще три продукта. Аттестат GMP позволит выпустить их на зарубежные рынки дружественных стран. Чтобы выдать документ, в ОЭЗ «Технополис Москва» прилетала турецкая делегация. Их целью был аудит предприятия. После всех необходимых проверок, было принято положительное решение относительно московского производителя.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что «Ветбиохим» входит в фармацевтический кластер, который в прошлом году стал одним из лидеров по объемам выручки. Гендиректор компании Александр Кривонос назвал выдачу документу — очередной амбициозной и при этом успешно решенной задачей.

— Это позволяет нам не только принимать активное участие в импортозамещении российского ветеринарного рынка, но и развивать свой экспортный потенциал, — отметил топ-менеджер.