Около новой трамвайной линии на востоке Москвы проведут благоустройство

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На востоке столицы в районе Ивановское появится еще одно благоустроенное комфортное пространство. Его площадь - порядка 10 гектаров. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, озелененную территорию планируют создать в рамках проекта новой трамвайной линии. Ее маршрут длиной 3,5 километра проложили так, чтобы максимально сохранить высаженные ранее кустарники и деревья. Вдоль рельсовой трассы разместятся пять остановок, светофоры и наземные регулируемые пешеходные переходы.

«Благодаря появлению этой линии горожане будут больше пользоваться общественным транспортом, - отметила Княжевская. - Это окажет положительное влияние на транспортную инфраструктуру и экологию района в целом».

По ее словам, трамвайные пути расположат на обособленном полотне. При этом обустроят регулируемые пересечения на одном уровне с асфальтовым покрытием соседних дорог. Кроме того, намечено и строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов. Ее возведут на пересечении Большого Купавенского проезда и Свободного проспекта. Известно, что на сооружении запланировано двустороннее движение машин. В каждом направлении запустят по три полосы.

По разработанному в Институте Генплана Москвы проекту будущий трамвайный маршрут проложат вдоль шоссе Энтузиастов между улицами 3-й Владимирской и Сталеваров. Ее соединят с действующей трамвайной сетью. Благодаря запуску в этом районе дополнительной рельсовой трассы поездки жителей по городу станут удобнее и быстрее. Плюс ко всему проект позволит перераспределить транспортные потоки.