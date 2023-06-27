Канатку в Лужниках сделали бесплатной для стобалльников ЕГЭ Фото: официальный сайт Московской канатной дороги

Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники могут бесплатно прокатиться на канатке в Лужниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спорткомплекса «Воробьевы горы».

Акцию запускают на месяц. С 27 июня до 27 июля 2023 года выпускники могут предъявить сертификат об успешной сдачи экзамена (100 баллов должно быть только по одному из предметов). За это им дадут возможность совершить бесплатную прогулку на московской канатной дороге. Так они смогут увидеть с высоты столицу и трудности подготовки к экзаменам, оставшиеся позади, пошутили в пресс-службе.

Сертификат нужно будет показать на кассе.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Балашихе школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Девочка сдавала русский язык, химию и профильную математику. Всего в Подмосковье в 2023 году 573 школьников набрали 100 по ЕГЭ баллов по одному предмету, а еще 28 ребят получили максимальное количество баллов по двум предметам.