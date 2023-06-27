За неделю в Москве выявили 968 заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшую неделю, с 19 по 25 июня, в Москве выявили 968 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших переносят ковид в легкой форме, следует из статистики на федеральном портале стопкоронавирус.рф.

Всего за неделю на больничные койки попали 400 москвичей. Полностью вылечились 1083 человека, проходивших лечение как амбулаторно, так и в стационаре. Всех их выписали и сняли с медицинского учета.

К сожалению, 43 человека не смогли справиться с Covid-19 и скончались, не смотря на все усилия медицинских работников.

За все время с начала пандемии коронавируса, им заболели 3 522 536 жителей столицы. 3 336 781 из них успешно справились с болезнью. Еще 49017 москвичей с диагнозом коронавирус скончались.

Ранее KP.RU писал, что уже почти два месяца назад ВОЗ объявила о завершении пандемии в мире — коронавирус больше не представляет опасности массового заражения. Международный режим ЧС отменен.