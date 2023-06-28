Ефимов: В ОЭЗ «Технополис Москва» наладят производство лекарств по двум офсетным контрактам

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Лекарства для лечения рака, в том числе и в гематологии, препараты для пациентов с сахарным диабетом и многое другое планирует производить в столице группа компаний «Р-Фарм». Для этого город и инвестор заключили в 2023 году два офсетных контракта, по которым столичным пациентам будут поставляться перечисленные лекарства. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за все время действия договоров закупка препаратов для нужд столицы достигнет суммы примерно шесть миллиардов рублей.

«Производство наладят на двух площадках особой экономической зоны «Технополис Москва», - отметил заммэра. - Здесь в совокупности будут выпускаться лекарства по 14 международным непатентованным наименованиям».

Один из контрактов предполагает размещение новых фармацевтических цехов компании в Печатниках и в Алабушево. Здесь будут выпускать лекарства по 10 международным непатентованным наименованиям, например, для пациентов с сердечно-сосудистыми, ревматологическими, неврологическими болезнями, а также неспецифическим язвенным колитом. В этот проект инвестор планирует вложить не менее трех миллиардов рублей. За пять действия контракта город гарантирует закупку около 150 миллионов штук таблеток и капсул. Общая сумма составит примерно 4,8 миллиарда рублей.

Подробнее о втором контракте рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Ещё одно производство развернется на тех же площадках ОЭЗ. На нем наладят выпуск иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов. Речь идёт всего о четырех международных непатентованных наименованиях.

«В реализацию этого контракта компания вложит не менее 800 миллионов рублей, - уточнил глава ведомства. - Взамен город обеспечит ее закупкой свыше 357 тысяч единиц продукции на сумму более миллиарда рублей».

По его словам, уже в 2025 - 2026 годах в рамках двух офсетов лекарства начнут поставлять в поликлиники и больницы города.

Напомним, столичные власти заключили 12 офсетных контрактов, по которым производители обеспечат жителей лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами питания для молочных кухонь. В эти проекты будет инвестировано свыше 19 миллиардов рублей.