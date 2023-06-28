Ефимов: Для размещения новых спорткомплексов город выделил более 15 гектаров земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Инвесторы получили от города в этом году восемь земельных участков для возведения спорткомплексов. Более 15 гектаров были выделены им без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, здания и инфраструктура займут площадь более 200 тысяч квадратных метров.

«Договоры аренды земельных участков с застройщиками заключены на пять лет, - отметил заммэра. - В течение этого срока они должны завершить возведение объектов».

Напомним, благодаря МаИП застройщики арендуют землю без торгов. При этом город получает дополнительные рабочие места и прибавку в бюджет в виде увеличения налоговых поступлений.

Подробностями сооружения будущих спортивных комплексов поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Их планируют разместить на западе, севере, северо-западе, юго-востоке и в центре столицы. Один из многофункциональных центров появится в Мещанском районе. В нем обустроят крытые футбольные поля, универсальные залы и ледовую арену. Общая площадь здания - 8,7 тысячи квадратных метров.

«В Раменках появится физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спорта и бассейном, – добавил Гаман. - Его площадь составит более шести тысяч квадратных метров».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ранее о выделении с 2016 года земли для реализации 573 МаИП. В их числе строительство транспортно-пересадочных узлов, спортивных, образовательных, медицинских и промышленных объектов, гостиниц.