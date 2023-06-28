Волонтеры московского пункта отбора на военную службу по контракту помогают кандидатам на всех этапах

В едином пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетителям помогают волонтеры. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие записаться в армию и отправиться в зону СВО. Посетителям центра на улице Яблочкова на каждом этапе помогают волонтеры. Они подсказывают, какие процедуры необходимо пройти, чтобы оформить контракт, и как правильно заполнять документы. Один из волонтеров рассказал Агентству городских новостей «Москва» о своей работе.

«Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения профессионального отбора. Наши волонтеры стоят на каждой из точек, помогаем, чтобы человек каждый раз знал, куда ему идти», - сообщил сотрудник пункта отбора.

На оформление всех документов у посетителей обычно уходит не больше трех часов. Работа центра организована по принципу МФЦ, хорошо знакомых москвичам и гостям столицы. Здесь организована электронная очередь, оборудованы комфортные зоны ожидания, посетители могут перекусить или выпить чаю, подышать свежим воздухом на зеленой площадке возле здания пункта.

Для подписания контракта кандидаты должны пройти медицинскую комиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Проходить углубленных исследований добровольцам не нужно: специалистам доступны электронные медицинские карты новобранцев, из которых они могут почерпнуть информацию о возможных противопоказаниях для службы.

Кроме того, кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам назначается военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Поступить на военную службу могут люди от 18 лет до 60 лет. В армию берут не только мужчин, но и женщин: они идут в подразделения связи, медицины и обеспечения. Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.