Рецидивист обворовал квартиру случайного знакомого в Москве

Вора заключили под стражу Фото: прокуратура Москвы

В Москве задержали ранее судимого 30-летнего мужчину по подозрению в ограблении квартиры. Он похитил более 500 тысяч рублей и 5 тысяч долларов, а также шкатулку с ювелирными изделиями и часами, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Так, в одном из кафе злоумышленник познакомился с компанией молодых людей. Воспользовавшись моментом, он украл ключи у одного из новых знакомых и проник в его квартиру на Ленинском проспекте. Мужчина похитил крупную сумму денег, а также ювелирные украшения и дорогостоящие часы. Чужим имуществом он распорядился по своему усмотрению.

Рецидивиста поймали, ему предъявили обвинение в краже. Фигуранта заключили под стражу. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина обманул знакомого на полмиллиона рублей, а затем зарезал его. Преступника задержали через год.