Владимир Ефимов: дом купца Виноградова восстановит новый арендатор

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве состоялся аукцион на право заключить договор аренды дома 14 во 2-м Крутицком переулке. Он известен как объект культурного наследия «Деревянный дом купца Виноградова». Его площадь 533,8 «квадрата». Арендатор должен будет восстановить здание и впредь сможет арендовать его и земельный участок (0,1 га) на льготных условиях по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

— По итогам торгов с победителем – ООО «Старина» – на 49 лет заключен договор аренды земельного участка и расположенного на нем объекта культурного наследия «Деревянный дом купца Д.С. Виноградова» по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Теперь арендатору в течение пяти лет предстоит провести реставрационные работы, – вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прежде, чем проводить реставрацию, план работ должно утвердить Мосгорнаследие. Восстановление необходимо проводить в соответствии с охранными обязательствами и в утвержденные документацией сроки. Когда восстановление будет закончено, бизнес сможет рассчитывать на арендную ставку и получит право распоряжаться домом по своему усмотрению, но с оглядкой на охранные обязательства.

— Арендная плата по итогам торгов – 12,1 миллиона рублей в год. После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год – из расчета 1 рубль за квадратный метр, – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Дмитрий Савельевич Виноградов владел чугунолитейным заводом в Крутицах — юго-запад современного Таганского района. Деревянный дом выстроен в 1880 году. От бывшего завода до него около 200 метров. На фасаде сохранился резной карниз с зубцами и другие подлинные элементы. После Октябрьской революции в доме располагались квартиры и учреждения. Последние годы в нем находились офисы, однако сейчас объект пустует.