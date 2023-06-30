Будущие контрактники рассказали о своем желании помочь участникам СВО

Будущие контрактники уверены, что должны помочь нашим военнослужащим и мирным жителям в новых регионах России. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие записаться в армию и отправиться в зону СВО. Будущие контрактники уверены, что должны помочь нашим военнослужащим и мирным жителям в новых регионах России. Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они приняли это важное решение.

По словам новобранцев, их главный мотив – патриотизм и любовь к Родине. Добровольцы уверены: нельзя оставаться в стороне от того, что происходит сейчас на Донбассе, и равнодушно наблюдать за развитием событий. Дети и пожилые люди ежедневно подвергаются опасности, и защитить их – долг каждого настоящего мужчины.

«Второй раз еду уже, там же наши пацаны, едем помогать, уже опытные бойцы. Решение принималось непросто, потому что родители, жена сначала отговаривали, но я все равно смог их убедить в правильности решения. Сейчас уже семья поддерживает», - рассказал один из будущих контрактников корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Многие посетители пункта отбора уже служили в армии и имеют боевой опыт. Они уверены, что их навыки пригодятся в зоне спецоперации.

«Уже в первой командировке был, сейчас второй заход, ну и дети должны гордиться своими родителями. Сын учится в кадетском корпусе, я считаю, что он должен гордиться своим отцом. Любая семья тяжело реагирует, но кто-то должен выполнять эту работу. Только вперед, полные паруса, победа за нами», - отметил доброволец.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает без выходных и перерыва на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Контракт могут подписать не только мужчины, но и женщины: они идут служить в подразделения связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военной специальности. Стать военнослужащими РФ могут не только россияне, но и жители других государств. После подписания контракта у них есть возможность оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. В пункте посетители проходят медкомиссию. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медкарт. Кроме медицинского осмотра добровольцы проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.