Соседи рассказали о семье, где зарезали годовалого мальчика в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в квартире многоэтажного дома на Онежской улице было найдено тело годовалого мальчика с ноевым ранением. По предварительным данным, смертельный удар сыну нанесла именно мать. Что спровоцировало 24-летнюю женщину, сейчас устанавливают следователи.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», детали страшной истории.

По словам соседей, в квартире жили спокойные люди. У них не было пьянок и громкой музыки, никаких нареканий и конфликтов с окружающими.

- Никакого шума не было на лестничной клетке. Спокойно все было здесь, — охарактеризовали семью в доме.

На месте преступления следователи нашли нож со следами крови. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мать задержана, женщину проверят на наличие психических расстройств. А ее муж пока выступает свидетелем.

Именно глава семьи сообщил о трагедии в полицию. Он пришел домой и увидел окровавленного сына.