Соседи рассказали о семье, где зарезали годовалого мальчика в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве в квартире многоэтажного дома на Онежской улице было найдено тело годовалого мальчика с ноевым ранением. По предварительным данным, смертельный удар сыну нанесла именно мать. Что спровоцировало 24-летнюю женщину, сейчас устанавливают следователи.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», детали страшной истории.
По словам соседей, в квартире жили спокойные люди. У них не было пьянок и громкой музыки, никаких нареканий и конфликтов с окружающими.
- Никакого шума не было на лестничной клетке. Спокойно все было здесь, — охарактеризовали семью в доме.
На месте преступления следователи нашли нож со следами крови. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мать задержана, женщину проверят на наличие психических расстройств. А ее муж пока выступает свидетелем.
Именно глава семьи сообщил о трагедии в полицию. Он пришел домой и увидел окровавленного сына.