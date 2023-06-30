Овчинский: Столичный разработчик выпускает медальоны с «умным» чипом для домашних питомцев

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Кличку, пол и данные владельца домашнего животного теперь можно закачать в специальный чип, встроенный в RFID-медальон на ошейнике. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новинку начал выпускать в этом году разработчик и производитель RFID-продукции компания ISBC.

«Медальоны выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца», - отметил глава ведомства.

Если кто-то заметит четвероногого потеряшку с таким медальоном, то сможет быстро сообщить о находке его хозяину. Достаточно навести камеру смартфона на метку в ошейнике и на экране появятся данные о животном. Сделанная из эпоксидной смолы метка защищена от повреждений алюминиевой втулкой, расположенной на месте крепления. Медальон не боится влаги и грязи. Его могут носить и маленькие животные, поскольку новинка весит всего лишь три грамма.

По мнению директора департамента идентификации животных компании Николая Боярова, функциональные медальоны еще и дополняют образ собаки или кошки.

«Такое решение особенно актуально летом во время путешествий, - отметил представитель разработчика. - Ведь в новом незнакомом месте животное может заблудиться, а медальон поможет быстро найти хозяина».