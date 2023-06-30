Ефимов: Производство аппаратов УЗИ открыл резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Аппараты УЗИ последнего поколения теперь выпускают в столице. Их производство начал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» - научно-производственное объединение «Сканер». Свои цеха компания разместила в прошлом году на площадке «Печатники». Их площадь составила более 600 квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на предприятии появилось примерно 40 рабочих мест.

«После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать до двух тысяч сканеров в год, закрывая основные потребности российского рынка в этой технике, - отметил заммэра. - Инвестиции в реализацию проекта составляют 70 миллионов рублей».

Универсальные аппараты УЗИ, среди которых представлен и экспертный класс, создаются компанией под брендом «РуСкан». Они помогают врачам в высокоточной диагностике в акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других отраслях. Все модели оснащены российским ПО. Их внесли в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что на площадке ОЭЗ будут производить пять моделей сканеров. Среди них, например, портативный аппарат УЗИ для исследований в самых разных условиях. Причем он пригодится не только в стандартной операционной или отделении реанимации. Прибор может работать в машине скорой помощи, мобильном госпитале, сельской лечебнице и даже в далеких от цивилизации местах.

«За последние два года компания реализовала свыше полутора тысяч аппаратов по государственным контрактам стоимостью более девяти миллиардов рублей», - уточнил глава ведомства.

По его словам, созданные специалистами НПО аппараты поступают на службу в поликлиники и больницы 79 регионов России. Это как маленькие учреждения районного масштаба, так и мощные федеральные медцентры, в числе которых и специализированные. На отечественном рынке УЗИ-сканеров на продукцию компании приходится 36,6 процента от общего объема. Такие данные за первый квартал этого года привёл генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. На предприятии планируют расширить поставки своих изделий по стране после открытия производства в ОЭЗ.