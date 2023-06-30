МГТС с 1 июля поднимет тарифы за пользование городским телефоном на 5%

Московская городская телефонная сеть повысит плату за городской телефон на 5% Фото: Олег УКЛАДОВ

Московская городская телефонная сеть (МГТС) повысит плату за городской телефон на 5%. Изменения вступят в силу с 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе МТС.

Помимо этого, изменится стоимость звонков на городские и мобильные номера, также возрастет цена дополнительных услуг, при их наличии. Например, стоимость одной минуты разговора подорожает с 60 до 68 копеек, а стоимость услуг по тарифному плану с повременно системой оплаты - с 225 до 238 рублей.

Уточняется, что это решение связано с увеличением затрат на поддержание телекоммуникационной инфраструктуры и необходимость поддерживать хорошее качество связи. Новые тарифы вводятся в соответствии c приказом ФАС «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги местной и внутризоновой телефонной связи…», - говорится в сообщении.

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