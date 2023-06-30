В Москве задержали четырех организаторов незаконной миграции

Подозреваемые обеспечили незаконный въезд и пребывание на территории России 19 приезжих Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве полицейские задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 43 лет по подозрению в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники изготавливали и от имени фиктивных фирм документы для иностранцев, необходимые при въезде в РФ. За «услугу» они брали от приезжих деньги.

По месту жительства организаторов подпольного бизнеса прошли обыски. Правоохранители изъяли бланки миграционных карт, поддельные патенты, талоны о прибытии иностранцев, оттиски печатей юридических лиц, оргтехнику, средства связи и прочее. Как выяснилось, злоумышленники помогли незаконно въехать в РФ 19 гражданам азиатского государства.

Фигурантам предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году МВД России ликвидировала канал незаконной легализации иностранных граждан в столице.