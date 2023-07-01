Сергей Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде

Российская сборная завоевала на олимпиаде 15 медалей. 11 наград заработали школьники из Москвы. Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Московские школьники стали победителями Европейской географической олимпиады, завоевав на ней сразу 11 медалей. Интеллектуальное состязание, в котором приняли участие ребята со всей Европы, проходило в Сербии с 24 по 30 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и рассказал об их успехах в своем Telegram-канале.

«Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Соревнование проходило с 24 по 30 июня. Организатором выступила Сербия. Ученики преодолели три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур. Все задания были на английском языке», - рассказал мэр города.

Глава столицы сообщил, что участники из старшей команды (в возрасте от 16 до 19 лет) заработали восемь медалей: два золота, пять серебряных и одну бронзовую. Еще по одной медали каждого достоинства завоевала команда юниоров (от 12 до 15 лет).

«Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!», - написал Сергей Собянин.

Всего российская сборная завоевала на олимпиаде 15 медалей.

Европейская географическая олимпиада проводится с 2015 года. Главная цель международного состязания - стимулировать активный интерес молодежи к географическим и экологическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки среди подрастающего поколения. Российские команды для участия в ней формируются из числа школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде по географии, которая проходит в каждой школе по всей стране. Далее претенденты проходят отборочные сборы, а затем углубленную подготовку на учебно-тренировочных и установочных сборах.