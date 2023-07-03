Ефимов: Реорганизацию трех участков бывших промзон в четырех округах проведут городские операторы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Сразу 35,45 гектара земли приведут в порядок в нескольких районах столицы. В этом поможет действующая в городе программа комплексного развития территорий (КРТ). Ее цель - возвращение к нормальной жизни заброшек, неэффективно используемых площадок, участков с недостроем и других подобных мест. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о реализации нескольких таких проектов городскими операторами. Среди них, например, столичное казенное предприятие «Управление гражданского строительства», которое преобразит участки бывших промзон «Соколиная Гора» и «Черемушки». Кроме того, Московский фонд реновации жилой застройки возьмёт на себя обновление участка бывшей промзоны «Донские улицы». А городское казенное предприятие «Комплексное развитие территории» приступит к развитию участка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.

«Объем вложений в развитие всех площадок оценивается в 73,1 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект – в 2,57 миллиарда рублей».

По его словам, благодаря проектам город получит дополнительно около 7,9 тысячи рабочих мест. Три участка в четырех округах столицы планируется реорганизовать в разные сроки. Например, пять лет дается на две площадки в бывших промзонах - в 3,08 гектара в «Черемушках» на юго-западе Москвы и в 3,23 гектара в «Донских улицах» на юге столицы. Восемь лет продлятся работы на участке в 23,99 гектара в бывшей промзоне «Соколиная Гора» на востоке столицы. А расположенные на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе 5,15 гектара на северо-востоке города должны преобразовать не более чем за шесть лет. До сих пор вся эта земля была занята техническими строениями, складами и отслужившими свой срок зданиями. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, теперь на их месте появятся свыше 800 тысяч квадратных метров производственных и общественно-деловых сооружений. Сюда входят еще и новые жилые дома для участников реновации.

«Здесь также планируется строительство паркинга, четырех образовательных комплексов, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра», – добавил Гаман.

Напомним, программа КРТ обеспечит создание в городе свыше 570 тысяч дополнительных рабочих мест. В проекты будет вложено восемь триллионов рублей. При этом бюджет столицы пополнится на сумму более триллиона рублей. Реорганизацией участков вправе заняться их правообладатели, городские операторы или выбранные на торгах инвесторы.