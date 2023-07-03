Сергунина: Молодые москвичи могут реализовать себя в творчестве, науке и бизнесе

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Молодежь в столице может прокачивать знания и реализовывать свои таланты в любой сфере. К их услугам — многочисленные городские обучающие и просветительские программы, технопарки, наставники и даже конкурсы на соискание грантов.

«Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям. Много городских программ направлено на обучение и поддержку начинающих предпринимателей», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Например, если тебе 13-18 лет и в планах открытие собственного дела, то можно стать участником программы «Бизнес-уик-энд. Старт». Слушатели знакомятся с экономическими моделями, воплощают свои задумки в реальность, создавая конкретные товары и услуги, получают статус самозанятых. В итоге бизнес приносит им первые доходы. В этом году программу прошли свыше двух тысяч человек. Кому-то из них нравится шить наряды для молодежи. Другие производят полезные снеки, варенье с необычными вкусами или биомороженое. В конце мая более 200 участников представили свои изделия на ярмарке-выставке «Предпринимай! Фабрика-идей». Среди них было много тех, кто уже оформился самозанятым и начал продавать свои товары. На ярмарке юные предприниматели выручили почти полмиллиона рублей. А десяти из них специалисты дали рекомендации для регистрации товарного знака.

Постоянную поддержку молодым бизнесменам оказывает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Для них ведомство организует встречи с опытными предпринимателями, консультации экспертов и презентации продукции на конкурсах и выставках.

Бизнес-идею в Москве можно реализовать, даже если тебе, например, 10 лет. Сделать первые шаги на этом поприще помогает участие в программах детских технопарков города. Ребята в возрасте от шести лет и студенты колледжей изучают здесь основы технических и творческих дисциплин, придумывают что-то новое, например, в части промышленного дизайна или в роботостроении.

В столице молодые люди имеют все шансы получить грант на развитие своего дела или заручиться финансовой поддержкой инвестора (конечно, если идея действительно хороша и получит одобрение экспертов). Для этого город проводит хакатоны и соревнования. Среди них, к примеру, конкурс на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации».