Ефимов: Участники семейной ипотеки в Москве получили около 13 тысяч кредитов за пять месяцев

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил статистику по выданным займам семейной ипотеки за пять месяцев 2023 года. Цифры подтверждают, что Москва по-прежнему остается в этом лидером. Участники льготной программы получили 12,8 тысячи кредитов с января по май. Их общая сумма - около 107 миллиардов рублей! Если сравнивать с теми же месяцами 2022-го, то показатели на 16 процентов больше по числу и на 21 процент – по объему оформленных займов. При этом, как уточнил заммэра, из всех полученных в стране таких льготных кредитов в Москве зафиксировано свыше 10 процентов от их числа и 18 процентов от их объема. Интерес к семейной ипотеке в столице не угасает. Это самая востребованная у горожан льготная ипотечная программа.

«На нее приходится почти 47 процентов от общего числа выданных по всем программам кредитов и 46 процентов их объема», – подчеркнул Ефимов.

Программа остается единственной среди других льготных, в которой можно провести рефинансирование ранее оформленных ипотечных займов, применив льготную ставку. Чаще всего кредиты семейных ипотечников являются новыми. А рефинансированы лишь около 800 займов или примерно шесть процентов от всех полученных по программе кредитов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева объясняет повышенный спрос на семейную ипотеку регулярным обновлением ее условий. К примеру, в этом году вход в программу открыли для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения.

«И если в прошлом году основными заемщиками выступали семьи с одним ребенком, на них приходилось около 70 процентов всех выданных в Москве семейных ипотек, то сейчас их доля снизилась до половины», - пояснила Багреева.

По ее словам, активно при этом растет число участников льготной программы среди семей с двумя и более детьми.

«По итогам 2022 года на них приходилось около 20 процентов выданных семейных кредитов, а к маю 2023 года их доля выросла до 42 процентов», – уточнила столичный министр.