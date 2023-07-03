Собянин: Возвращение набережных москвичам - одна из важнейших городских программ благоустройства

Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских набережных. Фото: mos.ru.

Превращение московских набережных в красивые прогулочные пространства – одна из важнейших программ городского благоустройства. За последние годы в столице привели в порядок 65 километров гранитных берегов, сообщил мэр Сергей Собянин. Благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных стало началом большой работы по созданию комфортных прибрежных зон, ставших любимым местом прогулок москвичей и гостей столицы.

«Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 км. Огромное богатство, которое должно служить всем жителям нашего города. Ведь хорошая набережная - это любимое место встреч и прогулок. Это зелень деревьев и неторопливый плеск речной воды. Это добрая и расслабленная атмосфера, в которую хочется окунуться после напряженной трудовой недели. Но, к сожалению, еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта», - написал Сергей Собянин в блоге на своем официальном сайте.

Раньше гранитные набережные в центре столицы использовались в качестве дорог и были загружены транспортом. Гулять по ним было практически невозможно. Многочисленные пешеходные набережные были устаревшими, с изношенной инфраструктурой. Большая часть прибрежных территорий в нижнем течении Москвы-реки оставалась неблагоустроенной.

Глава города напомнил, что модернизация столичных берегов началась с Крымской набережной. В 2013 году она превратилась в пешеходную зону. Затем городские власти реконструировали Пушкинскую и Якиманскую набережные, ставшие одними из самых популярных маршрутов для прогулок.

«Возвращение набережных москвичам - одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы. За это время удалось привести в порядок 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км. Огромная работа - но в следующие пять лет предстоит сделать едва ли не больше», - сообщил Сергей Собянин.

Так, до конца 2023 года будет закончена реконструкция Крутицкой набережной. Участок между Новоспасским мостом и Симоновской набережной превратится в новое место для отдыха и прогулок с газонами, цветниками, деревьями и кустарниками.

На Симоновской набережной столицы появится сад с зоной изучения живой природы. В рамках этого проекта будут проведены работы по реконструкции набережной, а также по созданию закрытого внутреннего двора. В нем будет разбит парк с редким северным ландшафтом, обустроены детские площадки, спортивные и досуговые зоны.

Кроме того, В 2023 году в столице реализуют масштабный проект по благоустройству Воробьевской набережной. После реконструкции пешеходные маршруты здесь увеличатся почти на 3 километра. На набережной обустроят смотровую площадку, отремонтируют лестничные спуски к воде, установят новые светильники. Причалы очистят от многолетних наслоений, а провода уберут под землю.