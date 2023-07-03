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НовостиПроисшествия3 июля 2023 11:59

Похожие на мины предметы нашли в Центральной почтовой таможне в Москве

В здании проведена частичная эвакуация [видео]
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте работают сотрудники экстренных служб

На месте работают сотрудники экстренных служб

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в посылке на Центральной почтовой таможне обнаружили подозрительные предметы, похожие на противотанковые мины. Сведения о пострадавших не поступали, сообщил источник KP.RU.

На место происшествия прибыл сотрудники экстренных служб, им предстоит выяснить, предоставляет ли эта находка угрозу. В здании провели частичную эвакуация. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пресс-службе ФТС уточнили, что в посылке оказались два корпуса противопехотных немецких мин без взрывателя. При этом в документах отправитель указал, что посылает ретро фонари. Корпуса мин должны были прислать в США.

Ранее KP.RU писал, что два снаряда времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье. Боеприпасы нашли в Солнечногорском округе при проведении земельных работ - в ста метрах от деревни Терехово и в километре от деревни Поповка. Никто из местных жителей не пострадал.