Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили в мошенничестве

Проректора РАНХиГС Назарова обвинили в мошенничестве. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

В Москве проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максима Назарова обвинили в мошенничестве, сообщили KP.RU в пресс-службе Тверского суда.

Назарову избрали меру посещения в виде запрета определенных действий. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Детали уголовного дела не раскрываются.

По данным ТАСС, проректор РАНХиГС трудоустраивал сотрудников по фиктивным документам. Напомним, Максима Назарова назначили исполняющим обязанности ректора после отъезда главы вуза Владимира Мау в Израиль в 2022 году.

Ранее KP.RU писал, что в 2021 году ректору «Шанинки» Сергею Зуеву предъявлено обвинение в хищении 21 млн рублей. Он признал вину в мошенничестве.