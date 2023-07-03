Сергей Собянин вручил награды победителям Архитектурной премии Москвы 2023

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин лично поздравил лауреатов столичной премии в области архитектуры и градостроительства. На церемонии в Белом зале мэрии Москвы на Тверской награды за свои проекты получили 12 архитекторов. По решению жюри их выбрали из более чем 160 заявок. Благодаря расширению в этом году списка номинаций за победу боролись равные по «весу» проекты и оценки выставлялись более объективно. Председатель экспертного совета Архитектурной премии, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил максимальную открытость среды принятия градостроительных решений. Этого удалось достичь за последние десять лет.

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

«На разных площадках мы рассказываем о лучших проектах, показываем, к чему надо стремиться, - сказал Кузнецов. - Архитектурная премия – важнейшая из них. И я благодарен городу за поддержку, благодаря которой архитектурное сообщество имеет возможность непосредственно влиять на облик столичной среды, делать ее современнее».

Главный архитектор напомнил, что благодаря премии растет профессионализм и формируется конкурентная среда.

«Все решения по премированию мы принимаем коллегиально, поэтому награда, действительно, объективная, мы поощряем лучших из лучших», - подчеркнул Кузнецов.

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Среди лауреатов 2023 года:

- два проекта в сфере образования и науки – новый кампус МГТУ имени Баумана (арх. «ТПО Прайд») и кластер «Ломоносов» МГУ (арх. «Арт-группа «Камень»);

- два проекта на ВДНХ - павильон «Атом» (арх. «ЮНК Проект») и павильоны канатной дороги в стиле ретрофутуризм (арх. «Кляйневельт архитектен»);

- жилой комплекс на Садовом кольце (арх. «Цимайло Ляшенко и Партнеры»), который включает в себя реставрацию одного из первых московских электротеатров – «Форум».

Более половины победивших проектов представляют социальные сооружения. Лучшими стали, например, школа на Лётной улице (арх. «Архитектурное бюро Асадова») и детсад на Нагатинской улице (арх. «Спецмоспроект-28»). А лидер номинации «Реновация» - дом на Русаковской улице (Моспроект-4).

Каждому лауреату полагается денежная сумма в 1 миллион рублей. Подробнее о финалистах и победителях - на mosarchawards.ru.