Четыре человека пострадали в ДТП на улице Капотня в Москве

В Москве в 1-ом квартале Капотни вечером 3 июля произошла авария: два легковых автомобиля Ваз и Форд столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным Дептранса Москвы, на месте происшествия работали оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение в районе аварии затруднено не было.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Воскресенске автомобиль въехал в пункт выдачи. Под колеса машины попал мужчина с детской коляской, он получил перелом ноги, ребенок не пострадал. По факту случившегося в прокуратуре организовали проверку, по ее результат примут процессуальное решение.