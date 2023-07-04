Скорая не смогла проехать к тонущему ребенку в Новой Москве из-за забора

Врачам пришлось бросить машину скорой и бежать к тонущему ребенку Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве скорая помощь не смогла проехать к тонущему ребенку из-за дачного забора. Медикам пришлось бросать машину и самостоятельно бежать до мальчика. Малолетний остался жив, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала «Baza», инцидент произошел 29 июня в поселке Кокошкино. Трехлетний мальчик остался без присмотра взрослых, оступился и упал в пруд. Родственники поплыли его спасать и вызвали на место бригаду скорой помощи. Однако медики не смогли оперативно прибыть на место – дорогу им перекрыл забор. Мальчика успели достать из воды, ему оказали первую помощь и отвезли в больницу.

В ГСУ СК России по Москве рассказали KP.RU, что по факту случившегося организована проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Подольске 13-летний подросток умер после вдыхания паров освежителя воздуха. Следователи организовали проверку по факту гибели мальчика.