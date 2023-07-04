Княжевская: В этом году оформлено уже более 750 ГПЗУ для социальных сооружений

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подвела первые итоги выдачи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) с января по июнь этого года. За эти месяцы было оформлено 763 ГПЗУ, которые предполагают возведение различных социальных сооружений. Большинство из них касаются строительства образовательных учреждений.

«Таких документов оформлено более 400, - уточнила глава Комитета. - Сюда входят детские сады, школы, гимназии, музыкальные школы, образовательные кружки и другие организации. Уверена, что реализация этих проектов необходима для развития городской образовательной инфраструктуры».

Среди выданных ГПЗУ еще примерно 330 предполагают создание спортивных центров. В их числе спортклубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК). Как рассказала Княжевская, свыше 180 участков выделены под обустройство мест для занятий физкультурой на открытом воздухе. Учреждения досуга и культуры появятся на 170 участках. Еще свыше 155 площадок займут различные учреждения здравоохранения. Все запланированные проекты позволят продолжить развитие социальной инфраструктуры в столице.